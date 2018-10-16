Россия перебрасывает в Азовское море еще два корабля погранохраны ФСБ

16 октября 2018, 19:37

Корабли были замечены на пути к акватории моря.

Азовское море
Противостояние РФ и Украины на Азовском море продолжается

Примерно после 20 октября Россия пополнит свой флот на Азовском море; придут два пограничных сторожевых корабля (ПСКР) Российской Федерации.

"Россия продолжает увеличение численности своих надводных сил на Азовском и Черном море. Осуществляется переброска двух ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ РФ", – сообщил "Украинский милитарный портал".

10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) заметили в Чебоксарском водохранилище недалеко от Нижнего Новгорода за переходом из Архангельска. 11 октября по этому же маршруту начал осуществлять переход ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".

Читайте такжеКак Киеву усмирить Путина в Азовском море"Пока неизвестно к какому отряду Береговой охраны ФСБ РФ направляются эти корабли", – говорится в сообщении. 

Напомним, ранее в ВМС заявили о том, что из-за российской угрозы на побережье Азовского моря будет украинская военная база.

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корабли Азовское море ФСБ России
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