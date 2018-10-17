Немецкий эксперт рассказал о просчете РПЦ по автокефалии украинской церкви

РПЦ просчиталась насчет отношения граждан Украины к автокефалии Украинской православной церкви, полагает эксперт / Фото: Pixabay

Немецкий исследователь православия из Вестфальского университета имени Вильгельма II (Мюнстерский университет) Томас Бремер считает, что Русская православная церковь (Московский патриархат) просчиталась насчет отношения украинцев к автокефалии Украинской православной церкви.

Россияне надеялись, что в Украине сторонников автокефалии УПЦ мало, рассказал эксперт в интервью Deutsche Welle.

"Мне известно, что в Украине много людей стремятся иметь свою украинскую автокефальную церковь. Зато россияне надеялись, что сторонников автокефалии в Украине мало, а большинство хочет быть вместе с Украинской православной церковью Московского патриархата…, хотя на самом деле это не так. Поэтому именно этот просчет отчасти привел к такой (резкой — Ред.) реакции РПЦ", — отметил собеседник.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета. Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.