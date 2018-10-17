Немецкий эксперт рассказал о просчете РПЦ по автокефалии украинской церкви

В нашей стране много людей стремятся иметь свою автокефальную церковь, отметил исследователь православия.
Немецкий исследователь православия из Вестфальского университета имени Вильгельма II (Мюнстерский университет) Томас Бремер считает, что Русская православная церковь (Московский патриархат) просчиталась насчет отношения украинцев к автокефалии Украинской православной церкви.
Россияне надеялись, что в Украине сторонников автокефалии УПЦ мало, рассказал эксперт в интервью Deutsche Welle.
"Мне известно, что в Украине много людей стремятся иметь свою украинскую автокефальную церковь. Зато россияне надеялись, что сторонников автокефалии в Украине мало, а большинство хочет быть вместе с Украинской православной церковью Московского патриархата…, хотя на самом деле это не так. Поэтому именно этот просчет отчасти привел к такой (резкой — Ред.) реакции РПЦ", — отметил собеседник.
Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.
Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета. Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.