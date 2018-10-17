"До полна зерна": На Сумщине разорвало элеватор и засыпало кукурузой дома - опубликованы фото

В селе Нижняя Сыроватка, неподалеку от города Сумы, около 02.00 среды, 16 октября, случился взрыв на зерновом элеваторе.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала "ТСН". В результате инцидента 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и близлежащие огороды. Бетонные плиты разкидало на несколько десятков метров.

Вызванная жителями села полиция выяснила, что взорвалась одна из емкостей, в которой хранилось зерно − из-за перегруза. В металлической емкости элеватора сорвало клепки. Сейчас полицейские проводят проверку инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Сумщине прогремел взрыв на испытательной станции "Укроборонпрома".