Синод УПЦ КП понизил титул Филарета и добавил к нему Киево-Печерскую лавру

Глава УПЦ КП Филарет / focus.ua

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата понизил титул главы УПЦ КП Филарета (Денисенко) с патриарха до архиепископа.

Отныне Филарет в общении с поместными церквями не патриарх, а "Блаженнейший Архиепископ Филарет, Митрополит Киевский и всея Руси-Украины", говорится в журнале №17 заседания Синода УПЦ КП.

При этом в УПЦ КП Филарет продолжает считаться патриархом. Полный его титул: "Святейший и блаженнейший Архиепископ Митрополит Киева - матери городов русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит" (Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении УПЦ МП. - Прим.).

"Это, конечно, шаг покорности Филарета. С 1995 года он был патриархом. Добровольное понижение, пусть даже это просто титул, такой редкий поступок. Парадоксальный по-христиански", - цитирует "Громадське" журналиста Сакена Аймурзаева.

Напомним, 11 октября Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета, а также главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) архиепископа Макария.