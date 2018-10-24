В Киев идет второе "бабье лето"

В Киеве на выходных ощутимо потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / facebook.com/kievtypical

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 27 октября, температура воздуха днем достигнет +13 градусов, будет солнечно (24 числа ожидалось до +8 и дожди).

В воскресенье, 28 октября, в столице днем прогнозируется солнечная погода, +15… +17, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу ночью температура составит +3…+5, а днем — +11… +13 градусов.

В Киеве на выходных ощутимо потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в нашей стране в среду и четверг, 24-25 октября, резко изменятся погодные условия: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях — с мокрым снегом.