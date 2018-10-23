В Украину ворвется "ныряющий" циклон — синоптик

В среду Украина окажется под властью "ныряющего" циклона, предупредила синоптик / Novosti44

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 24 октября, в Украину ворвется "ныряющий" циклон.

В нашу страну циклон придет с северо-запада Европы и принесет дожди, на западной части — с мокрым снегом, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха на протяжении дня на западе, севере и в Винницкой области составит +4… +9 градусов. В центральных областях — +6… +11 градусов. На востоке и юге — +9… +14 градусов", — отметила Диденко.

Читайте такжеЭксперты рассказали, когда из Киева ушло "бабье лето"По словам синоптика, в Киеве в среду погодой также будет распоряжаться циклон.

"Ворвется в столицу…, нальет дождей, усилит существенно северо-западный ветер, температура воздуха не превысит +6… + 8 градусов...", — добавила синоптик.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране 24-25 октября резко изменятся погодные условия: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях — с мокрым снегом.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.