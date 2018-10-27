Эксперт спрогнозировал вероятность большой войны Украины с Россией в 2019 году

УНИАН

В случае, если позиция Киева в отношении Москвы не изменится после после президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году, то вероятность войны страны с Россией составляет от 90 до 95 процентов.

Такое мнение выразил политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, если власти выберут путь компромисса, то вероятность вооруженного столкновения составляет 65 процентов.

"Перед началом войны Россия обязательно предварительно возьмет полный контроль над Беларусью, где сосредоточит авиацию и ударные войска. Думаю это произойдет в следующем (2019-м) году", - пишет Головачев в Facebook.

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В пятницу, 26 октября, президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Беларусь. Он принял участие в Первом форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле и провел закрытые переговоры с президентом Александром Лукашенко.

По итогам встречи Порошенко заявил, что украино-белорусская граница является и всегда будет линией мира между государствами.

"Граница между нашими странами была, есть и точно будет линией мира, линией дружбы, которая укрепит доверие и сотрудничество между нашими государствами", - сказал он.