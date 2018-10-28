Агрессия Кремля: эксперт рассказал об опасности, грозящей украинским портам на Азове

Украинские порты оказались под угрозой

Россия может ставить перед собой задачу свести на нет работу украинских морских портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море.

"Исключать то, что Россия пойдет на крайние меры для того, чтобы не дать возможности функционировать этим двум азовским портам, мы не можем", – заявил экономист Юрий Смелянский в комментарии "Обозревателю".

Вместе с тем он отметил, что Украина может перенаправить потоки груза на менее проблематичные порты в Одессе и Черноморскую.

"В этой позиции могут увеличиваться транспортные расходы, не более того, в чем-то будут пересмотрены контракты. Сказать, что это нанесет очень серьезный ущерб бюджету, я бы так не утверждал", – считает эксперт.

Читайте также"Ситуация угрожающая": Россия перебросила в Азовское море еще два военных корабля

Смелянский также добавил, что Бердянска порт является основным градообразующим предприятием.

"А это уже удар по государственному и местному бюджету, местный бюджет не выдержит, так что государство будет его дотировать. Это деньги из госбюджета, и здесь действительно будут миллиарды", – подчеркнул он.

Напомним, европейский парламент принял подготовленную накануне резолюцию по ситуации в Азовском море, в которой призывает к ужесточению санкций против России.