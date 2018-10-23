Тука объяснил, почему строительство базы ВМС на Азове бессмысленно

Георгий Тука

Украине нет смысла строить базу ВМС на Азовском море из-за того, что Россия может полностью заблокировать Керченский пролив, заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Кроме того, он подчеркнул, что Азовское море простреливается со стороны России ракетами и береговой артиллерией.

Чиновник также отметил, что Украине нужно иметь свое присутствие в Азовском море, однако база ВМС, которую планируют там обустроить, не сильно улучшит ситуацию.

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"Особого смысла я в этом не вижу. Конечно, нужно иметь свое присутствие в Азовском море, чтобы обозначить — в случае необходимости мы можем дать сдачу. Но со стратегической точки зрения эта база не имеет никакого значения, ввиду наличия Керченского пролива. Россия в состоянии просто заблокировать движение и тогда просто все суда, находящиеся в Азовском море, останутся там", - добавил Тука в комментарии "Обозревателю".

Напомним, ранее сообщалось о том, что группировку украинских пограничников в акватории Азовского моря пополнил патрульный катер "Донбасс".