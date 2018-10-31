"Выносили всем мозг": в Киеве официант "приложил" тортом в лицо надоедливой клиентке

Как говорится "увірвався терпець" и наступил конец терпению парня.
В одном из ресторанов столицы Украины официант швырнул тортом в лицо одной из посетительниц.
Видеоролик с записью инцидента на собственной странице в социальной сети Instagram опубликовал хореограф Ричард Горн.
Конкретная причина конфликта неизвестна. По словам Горна, две женщины-клиентки вели себя вызывающе. "Выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "великосветским персонам" внимание", − написал хореограф.
В ролике видео четко видно, как обе женщины кричали на официантов-напарников. В конце концов один из них не выдержал и швырнул тортом в лицо клиентке. Его коллега схватил блюдо со стола и опрокинул на ее подругу. После этого официанты ушли восвояси.
У меня для вас вкусняха господа ? Сегодня заехал на обед ? в @gurammaitaliana и наткнулся на двух провинциальных БЫЧЕК?? которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "великосветским персонам" внимание ? Мгновенная карма ?? или как довы.......сь две Бычки. Я успел заснять. Смех и грех , но я на стороне официантов ?? а что думаете вы ? #бычки #пацанывообщеребята
Напомним, ранее сообщалось о том, что в венгерском ресторане Киева официанты отказались обслужить замминистра на украинском языке.