Мата Хари по-украински: в СБУ выяснили, как спецслужбы РФ вербовали жен украинских военных

Вербовка на оккупированном Донбассе / gur.gov.ua

Российское ФСБ вместе с так называемыми Министерствами госбезопасности "Л/ДНР" занимались вербовкой ближайшего окружения украинских военнослужащих. В частности, речь идет о женах троих украинских офицеров.

Как сообщает СБУ, женщин завербовали, пока те навещали своих родителей на временно оккупированных территориях Донбасса и в России.

Чтобы склонить женщин к сотрудничеству, на них жестко давили психологически: грозили запретом въезда-выезда и даже тюрьмой, а также угрожали начать притеснять их родителей. Поэтому в конечном итоге украинки письменно согласились на конфиденциальное сотрудничество. Им даже выбрали псевдонимы.

От женщин требовали рассказать, в каком звании и на какой должности, а также где именно несут военную службу их мужья. Представители спецслужб надеялись также выяснить служебные обязанности их супругов, а также данные об их военных подразделениях и задействовании в операции Объединенных сил.

СБУшникам удалось предотвратить противоправную деятельность украинок. Вернувшись на подконтрольную Украине территорию, женщины пошли на сотрудничество со следствием. Они дают показания об обстоятельствах их вербовки и полученных задачах.

Ранее в Италии "повязали" неонацистов-наемников, собиравшихся воевать за боевиков на Донбассе. По данным итальянских правохранителей, в стране действует целая организация по вербовке "пушечного мяса"для донбасских боевиков.

Напомним, в США рассказали, как Россия хочет использовать "выборы" в "Л/ДНР". Псевдовыборы на Донбассе противоречат усилиям по выполнению Минских соглашений, отметил зампостпреда Штатов при ООН.