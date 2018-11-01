Алкогольный банкет: в Одесской области в школе дети развлекали педагогов

В украинский школе произошел новый скандал / Bigmir.net

В Одесской области произошел скандал в средней школе после того, как педагоги устроили банкет с алкоголем прямо во время учебного процесса.

Причем отдыхающих учителей в актовом зале школы села Холодная Балка со сцены развлекали сами ученики.

По словам мамы первоклассницы Алисы Бондаренко, ей удалось снять видео, на котором видно, как педагоги сидят за столами, на которых стоят бутылки с шампанским, а на сцене выступают дети.

В свою очередь, директор школы Катерина Лесько рассказала, что поздравление учителей и воспитателей детского садика устроил сельсовет и представители родителей.

В то же время в сельсовете отрицают причастность к алкогольной акции. "Откуда взялось шампанское - спрашивайте в школе", - сообщила "Обозревателю" глава сельсовета.

При этом в Беляевской РГА добавили, что школе было проведено служебное расследование, при этом комиссия пригласила родителей и руководство школы для беседы, а на основании проведенного расследования, директору школы был объявлен выговор.

Ранее сообщалось о том, что в школе №6 города Стрый Львовской области возник скандал из-за школьных поборов.