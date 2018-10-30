В школе города Стрый возник новый скандал из-за поборов

И снова конфликт из-за денег, которые нужно сдавать в школу / УНИАН

В школе №6 города Стрый Львовской области возник очередной конфликт из-за школьных поборов: четыреклассницу Богдану Лабусевич по сути изолировали в классе - намеренно посадили отдельно от других детей, одноклассники были вынуждены сидеть к ней спиной либо боком.

"Я в школу на собрания со 2 класса не хожу, потому что все сводится только к сбору денег. Я и не знала, что они приняли решение для 4 класса купить дополнительные учебник и тетради. Учительница сказала, что купила их за свои деньги, поэтому мы должны были их ей отдать. Я одна мама, у меня трое детей, один сын - инвалид. Хотя в этой школе нам всегда шли навстречу", - пояснила OBOZREVATEL мама Мария Лабусевич; по ее мнению, так классный руководитель мстит ей за то, что они не захотели покупать у нее дополнительные тетради и учебник для занятий.

Читайте такжеВерховная Рада поддержала законопроект о мерах борьбы с буллингомВ результате тетради Богдане отсканировали, и теперь у нее есть листочки. А учебником на уроке делились одноклассники, мальчики, которые сидели с ней рядом.

"Но учительница решила посадить Богдану одну посреди класса. Так, что никто рядом с ней не сидит. Ребенок шел из школы и плакал, потому что дочь чувствует себя изгоем в классе", - говорит Марина.

Напомним, 23 октября в Харькове произошел громкий скандал в школе - ученицу одного из классов на праздновании поставили у доски и заявили, что не дадут ей никаких праздничных сладостей - потому что ее мать не сдала деньги на празднование.