Радикальное решение. В Раде предложили "запретить зиму" из-за цен на газ

Виктор Пинзеник / "Левый берег"

Нардеп и член бюджетного комитета Рады (а в прошлом дважды министр финансов) Виктор Пинзеник в весьма иронической форме прокомментировал вариант заморозки цен на газ для населения.

Соответствующее сообщение он опубликовано на своей странице в социальной сети Facebook.

"Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет", — написал Пинзеник.

Как считает нардеп, торговцы газом все равно будут продавать его по строго установленным ценам и никакие законы не сумеют этого изменить.

"Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется. И они будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор", — подытожил депутат.

Напомним, ранее Пинзеник рассказал, как в Украине образуются цены на газ.