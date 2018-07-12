Нардепа Пинзеника протестующие под Радой едва не линчевали из-за сбитого "евробляхера": видео

Внедорожник народного депутата Павла Пинзеника нанес увечья одному из участников акции протеста владельцев "евроблях", которые заблокировали вход в Верховную Раду.

Как сообщает "Украинская правда", за рулем автомобиля, который попытался прорвать блокаду, был водитель, а на пассажирских местах расположились три нардепа от "Народного фронта".

Павел Пинзеник, Елена Масорина и Олег Кришин после инцидента вышли из автомобиля и попытались покинуть место происшествия пешком. Их окружили кольцом сотрудники спецназа и провели до ближайшего подъезда.

Протестующие устроили политикам "коридор позора", скандируя "Ганьба", "Принимайте закон".

Пострадавшего под колесами автомобиля Пинзеника "евробляхера" увезла карета скорой помощи.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.