В Украине депутату из Крыма дали 12 лет тюрьмы за госизмену

20 ноября 2018, 01:26

Обвиняемый свою вину не признал.

Василий Ганиш называет обвинения необоснованными / Фото: Крым.Реалии

В Киеве суд 19 ноября принял решение в отношении экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганиша, назначив наказание в видео 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Крым. Реалии, обвинение доказало, что Ганиш принимал участие в голосовании за российскую "Конституцию Крыма".

Участие обвиняемого в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству, служители фемиды также признали незаконными. Поэтому Ганиша признали виновным в подрывной деятельности России на территории Украины.

Также подсудимый обязан выплатить 5 789 грн судебных расходов. До вступления в силу решения суда он будет находится под домашним арестом.

Экс-депутат Крыма убеждал обвинение, что "никогда не совершал преступления против народа и государства Украина". Ганиш и его адвокат вину подсудимого не признали. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для депутата за государственную измену 12 лет лишения свободы.

Напомним, Ганиша задержали 28 апреля 2015 года на границе с аннексированным Крымом. На полуострове он был депутатом от Партии регионов и вице-мэром Феодосии.

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