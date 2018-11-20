В Одессе море "съело" пляж, опубликовано видео

В Одессе море поглотило пляж / УНИАН

В понедельник, 19 ноября, в Одессе была непогода, на 16-й станции Фонтана один из пляжей море буквально смыло волнами.

На пляже вместо песка оказалась вода с грязью, сообщает местное издание "Пушкинская".

"Непогода в Одессе ознаменовалась не только упавшими деревьями и автомобильными пробками. …шторм нанес немалый ущерб и городским пляжам", — отмечается в материале.

Также один из очевидцев последствий непогоды показал видео, на котором видно, что пляж поглотило море.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус, в случае повышения температуры еще на 2 градуса в мире — ледники полностью растают и Одесса может оказаться под водой.