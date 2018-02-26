Одессу "атакует" непогода: закроют школы и детсады

В ближайший вторник, 27 февраля, в Одессе по причине ухудшения погодных условий не будут работать школы и, частично, дошкольные учреждения − детские сады.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает портал "Думская".

"Синоптики прогнозируют на вторник, 27 февраля, дальнейшее снижение температуры, а также сильный снегопад. В связи с этим решено отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях", - заявили чиновники.

Также известно, что в детских садах будут работать дежурные группы воспитателей, принимающие детей в случае крайней необходимости.

Кроме того, представители мэрии Одессы обратились к горожанам-родителям с просьбой оставить 27 февраля своих отпрысков дома.

Напомним, ранее Одесса и Одесчина оказывались во власти снежной стихии в середине января.