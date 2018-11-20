Евросоюз реабилитирует хранилища ядерных отходов возле пяти украинских городов

20 ноября 2018, 22:25

Под программу подпадают радиоактивные могильники около Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы.

радиация
При СССР могильники РО строились около крупных городов / torange.biz

В Украине начался проект Европейского союза по поддержке и повышению безопасности хранилищ радиоактивных отходов около пяти украинских городов.

"Проект способствует повышению безопасности и дальнейшей реабилитации хранилищ радиоактивных отходов, расположенных вблизи Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы. Во время проекта будет произведена переоценка безопасности старых хранилищ радиоактивных отходов, разработаны технические решения для реабилитации самых проблематичных из них", - отметили в представительстве ЕС.

Первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Олег Насвит отметил, что хранилища радиоактивных отходов времен Советского Союза создавались вблизи густонаселенных территорий, что неприемлемо Читайте такжеВ Киеве стихийные рынки наводнила радиоактивная черника — СМИсогласно сегодняшним стандартам безопасности.

"Этот проект положит практическое начало работам по проектированию процесса реабилитации таких хранилищ и перемещение отходов в Чернобыльской зоне отчуждения для безопасного захоронения", - подчеркнул Насвит.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине ямы на дорогах латали радиоактивными отходами.

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Евросоюз Украина радиация радиоактивные материалы
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