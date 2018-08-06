Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом

Адски фонящий контейнер обследовали и изъяли

В Хмельницкой области около областного центра обнаружили бесхозный контейнер с радиоактивным веществом.

"По полученной Госатомрегулирования информации в начале августа 2018 года на окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по ядерному урегулированию.

Как отмечается, внутри контейнера находился другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена ​​из обедненного урана.

В инспекции отметили, что мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16.8 мкЗв/ч на поверхности и 0.70 мкЗв/ч на расстоянии 1 м, при том, что естественный радиационный фон на земной поверхности составляет в среднем 0,1-0,2 мкЗв/ч.

Читайте такжеПереиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с ДонетчиныПосле проведения дозиметрического обследования было принято решение направить эти изделия на временное хранение в ОП Хмельницкая АЭС ГП НАЭК "Энергоатом" с последующей перевозкой в ​​ПЗРО ГКО "Киевский ОСМК" ДК УкрДО "Радон".

Как отметили в Госинспекции, радиоактивное загрязнение окружающей среды не выявлено. Проводится расследование обстоятельств попадания контейнера в это место.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине ямы на дорогах латали радиоактивными отходами.