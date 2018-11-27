Опубликовано фото простреленного российской ракетой бронекатера "Бердянск"

Атакованные Россией украинские корабли / РБК

В Сети появилось фото пробоины бронекатера ВМС ВСУ "Бердянск", полученной при обстреле во время столкновения с российскими пограничниками в Керченском проливе.

Фото опубликовал в Facebook военный журналист Андрей Давыдов.

"Первое фото-подтверждение повреждения нашего военного катера. Телеграм русни. P.S. Предварительно, отверстие от АК-630 - шестиствольной корабельной 30-мм зенитной автоматической артиллерийской установки. Установка предназначена для перехвата скоростных противокорабельных ракет, летящих на малой высоте", - прокомментировал фото Давыдов.

facebook.com/andrzej.davydov

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.