Опубликовано фото простреленного российской ракетой бронекатера "Бердянск"

По словам военного журналиста, пробоина получена в результате обстрела из шестиствольной корабельной 30-мм зенитной автоматической артиллерийской установки.
В Сети появилось фото пробоины бронекатера ВМС ВСУ "Бердянск", полученной при обстреле во время столкновения с российскими пограничниками в Керченском проливе.
Фото опубликовал в Facebook военный журналист Андрей Давыдов.
"Первое фото-подтверждение повреждения нашего военного катера. Телеграм русни. P.S. Предварительно, отверстие от АК-630 - шестиствольной корабельной 30-мм зенитной автоматической артиллерийской установки. Установка предназначена для перехвата скоростных противокорабельных ракет, летящих на малой высоте", - прокомментировал фото Давыдов.
В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.
В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.