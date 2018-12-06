Рада расширила морские просторы Украины

За принятие законопроекта "О прилежащей зоне Украины" проголосовали 244 нардепа.
Верховная Рада Украины расширила контролируемую страной территорию на море на 12 морских миль (около 22,2 километра).
За принятие законопроекта "О прилежащей зоне Украины" проголосовали 244 нардепа (при необходимом минимуме в 226 голосов)
Теперь морская охрана Госпогранслужбы сможет останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипаж, если посчитает, что судно нарушило или может нарушить требования украинского законодательства.
Установление прилежащей зоны предусматривается конвенцией ООН от 1982 года.
Прилежащая зона - это морской пояс, прилегающий к территориальному морю, внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль (около 44,4 километра), отсчитываемых от тех же линий, что и территориальное море.
Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.