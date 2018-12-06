Рада расширила морские просторы Украины

Черное море / chekltd.ru

Верховная Рада Украины расширила контролируемую страной территорию на море на 12 морских миль (около 22,2 километра).

За принятие законопроекта "О прилежащей зоне Украины" проголосовали 244 нардепа (при необходимом минимуме в 226 голосов)

Теперь морская охрана Госпогранслужбы сможет останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипаж, если посчитает, что судно нарушило или может нарушить требования украинского законодательства.

Установление прилежащей зоны предусматривается конвенцией ООН от 1982 года.

Прилежащая зона - это морской пояс, прилегающий к территориальному морю, внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль (около 44,4 километра), отсчитываемых от тех же линий, что и территориальное море.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.