Должны быть титановые яйца: эксперт объяснил, почему Украине сегодня не помогло бы ядерное оружие

Юрий Касьянов / Главред

Факт наличия сегодня у Украины ядерного оружия не помог бы стране в борьбе против российской агрессии.

Такое мнение выразил блогер Юрий Касьянов в чате на Главреде.

"Ядерное оружие ничем бы нам не помогло в 2014 году и не помогло бы сейчас. Для того, чтобы ядерное оружие было эффективным средством сдерживания потенциального агрессора, мы должны быть готовы применить это оружие. У нас должны быть не просто железные, а титановые яйца для того, чтобы применить ядерное оружие на Донбассе", - считает Касьянов.

По его словам, Украина не реализовала "даже десятой части" своих "не ядерных" возможностей.

"Мы не реализовали даже десятой части наших возможностей противодействия агрессору обычными, не ядерными, средствами. Как только мы начнем сражаться по-настоящему, покажем врагу зубы, отправим в Россию поток гробов с наемниками, война тут же закончится", - заключил он.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.