Российский режиссер поделился хорошими новостями о Сенцове

Олег Сенцов выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки, и набирает вес, сообщил российский режиссер / Антон Наумлюк

В Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки идет на поправку, набирает вес.

Украинец продолжает находиться в медсанчасти колонии города Лабытнанги, рассказал Крым.Реалии российский режиссер Аскольд Куров.

По словам собеседника, наш соотечественник "выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки".

Читайте такжеСенцову дали премию Сахарова"…идет на поправку, набирает вес. Но по-прежнему остается в медсанчасти под наблюдением врачей, потому что до сих пор непонятно, какие могут быть последствия столь длительной голодовки", — заявил Куров.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования. В начале октября появилась информация, что политзаключенный прекратил голодовку.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.