Российский режиссер поделился хорошими новостями о Сенцове

9 декабря 2018, 08:35

Украинец выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки, сообщил режиссер.

Российский режиссер сообщил, что Олег Сенцов выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки, и набирает вес
Олег Сенцов выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки, и набирает вес, сообщил российский режиссер / Антон Наумлюк

В Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки идет на поправку, набирает вес.

Украинец продолжает находиться в медсанчасти колонии города Лабытнанги, рассказал Крым.Реалии российский режиссер Аскольд Куров.

По словам собеседника, наш соотечественник "выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки".

Читайте такжеСенцову дали премию Сахарова"…идет на поправку, набирает вес. Но по-прежнему остается в медсанчасти под наблюдением врачей, потому что до сих пор непонятно, какие могут быть последствия столь длительной голодовки", — заявил Куров.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. 

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования. В начале октября появилась информация, что политзаключенный прекратил голодовку.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия голодовка Олег Сенцов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:35
Российский режиссер поделился хорошими новостями о Сенцове
08:28
Французский кризис: вид из украинского "Титаника" мнение
08:10
Большая война Украины и России совсем близко — Шендерович Видео
07:37
Главный шпион Америки рассказал, зачем Путину нужна Украина Видео
07:32
Ломаченко победил Педрасу, опубликовано полное видео боя Видео
07:20
Лев Лещенко срочно госпитализирован — СМИ
07:14
Психолог объяснила, как женщины превращают свою жизнь в "черную" Видео
06:56
Страусиные яйца Порошенко мнение
06:34
Новый рейтинг знаков Зодиака по успешности: кто теперь самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедный Видео
06:15
"Операция преемница": на росТВ начали пиарить дочь Путина Видео
05:53
Названы самые "безбашенные" знаки Зодиака Видео
05:20
"Фитоняшка" Анна Седокова похвасталась фигурой в спортзале Видео
04:47
Эксперт рассказал о "золотой акции" Путина в войне на Донбассе Видео
04:12
День благотворительности-2018: самые душевные поздравления Фото
03:38
Праздничное настроение уже сейчас: топ-10 рождественских песен Видео
03:11
"Надо было ноги раздвинуть": Анастасия Волочкова покрасовалась в откровенном наряде
02:42
Психолог дала рецепт прекращения семейных ссор Видео
02:10
В прозрачном платье без белья: супермодель Белла Хадид "сверкнула" прелестями
01:32
Новый скачок цен: эксперт рассказал о резком подорожании мяса
01:14
"Мы гордимся": солистка Kazka прокомментировала популярность украинской песни "Плакала" в России Видео
00:51
Преемница Меркель предложила Кличко и Путину сразиться на ринге Видео
00:34
Трамп заявил об отсутствии доказательств о вмешательстве России в американские выборы
00:09
В Почаеве демонстративно уволились все почтальоны "Укрпочты" Видео
00:04
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой Видео
08 декабря, суббота
23:34
Удерживаемые в РФ, Крыму и ЛДНР украинцы могут получить финпомощь
23:07
"Идиоты, вас посадят": в Сети отреагировали на запрет в России песни Ic3peak "Смерти больше нет" Видео
22:39
Аномально низкий Путин: в Сети заподозрили подмену российского президента на двойника
22:09
Бабкин показал обнаженный торс в новом клипе "Дыши медленно" Видео
21:41
Поклонская обвинила Порошенко в "потере совести" из-за иллюзии с эмблемой СС
21:37
На Крымском мосту засекли колонну российской военной техники Видео
21:07
"Мисс Мира-2018" Ванесса де Леон: что постит в Instagram знойная красотка Фото
21:03
Российский коп, работавший на ЦРУ, обратился к Трампу
20:29
Протесты во Франции: полиция задержала почти тысячу человек
20:25
В России ушла из жизни правозащитница Людмила Алексеева
20:01
Российский певец Серов отменил концерт из-за болезни – СМИ
19:58
Украина может в краткие сроки разработать и создать ядерное оружие - дипломат
19:27
Митрополит спрогнозировал количество иерархов УПЦ МП на Объединительном соборе Видео
19:25
В Петербурге активисты провели антипутинскую акцию
18:58
Россия перебросила во временно оккупированный Крым новый военный корабль - видео Видео
18:48
"Украина, как место для зарабатывания денег": эксперт оценил шансы Порошенко на победу в выборах
18:23
Онуфрий и епископы УПЦ МП вернули письмо Варфоломея в Стамбул Видео
17:57
Обратились из "ДНР": в ФСБ придумали новое обвинение захваченному украинскому военному
17:55
Мисс Мира-2018: первой красавицей мира стала мексиканка с ученой степенью Фото
17:36
Порошенко рассказал, когда подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ
17:10
Российская танковая армада возле украинские границ попала на спутниковые снимки
16:57
Автокефалия УПЦ: Вселенскому патриарху угрожают из Москвы – Порошенко Видео
16:44
"Они хотят Трампа": американский президент потроллил Макрона из-за протестов в Париже
16:34
На акции "желтых жилетов" в Париже развернули флаг "ДНР"
16:18
В Париже начали появляться первые баррикады - фото Фото
15:59
Белорус рассказал, как стал героем фейка на росТВ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять