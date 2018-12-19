Сподвижник Порошенко ушел в отставку с поста аудитора НАБУ

Павел Жебривский / УНИАН

Павел Жебривский, аудитор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), написал заявление об уходе с должности.

Соответствующее сообщение он опубликовал на собственной странице в соцсети Facebook. "15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня (со среды, 19 декабря – "Главред") считаю себя свободным от этих обязанностей", – написал чиновник.

Он аргументировал свое решение тем, что депутаты Рады не принимают необходимые законопроекты, благодаря которым была бы обеспечена работа аудиторов НАБУ. "Для начала работы аудиторов, необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса. Верховная Рада Украины это игнорирует. Это сделало невозможным выполнение той работы, которую считал важной и почетной в рамках действующего законодательства", –подытожил он.

Напомним, ранее, в июне этого года, Жебривский ушел в отставку с поста председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации и был назначен президентом Порошенко аудитором НАБУ.