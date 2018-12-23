"Онуфрий – агент Путина": опубликована запись разговора Епифания с пранкером

Митрополит Епифаний / Reuters

Опубликованы отрывки записи разговора главы Православной церкви Украины митрополита Епифания с российским пранкером Лексусом (Алексей Столяров), который представился европолитком Дэвидом Макалистером, председателем комитета иностранных дел Европейского парламента.

Лексус подтвердил факт беседы с Епифанием и подчеркнул, что глава ПЦУ видит президентом только Петра Порошенко, а также выразил готовность обсуждать защиту ЛГБТ-сообщества.

Отметим, что Страна публикует запись отрывков разговора с Епифанием, а также расшифровку общения митрополита с пранкером:

- Хочу поздравить с созданием ПЦУ. Объединительный собор это большой шаг для Украины, который поможет отдалиться от России. Ведь я знаю, какое давление оказывает Россия.

- Да, это точно. Это исторический собор. Это был исторически важный момент вообще для украинского народа. И украинский народ сейчас имеет возможность объединится в единую украинскую православную церковь.

- Вы должны знать, что Евросоюз и Европарламент поддерживает создание ПЦУ. В конце января в Киев приедет глава Европейского совета Дональд Туск и мы должны организовать встречу с вами.

- Да, я хотел бы поблагодарить евроструктуры за поддержку наших благих намерений. Я готов встретиться, если господин президент будет в Киеве, чтобы с ним уже пообщаться и начертить как бы на будущее наши планы и нашей церкви в целом. Но пока в Украине будет присутствие РПЦ, филиала этой церкви, они никогда нас не признают. Я бы хотел попросить о поддержке Вселенского патриарха Варфоломея, который сделал очень многое, чтобы это состоялось. Чтобы он ощущал поддержку, потому что Москва сейчас очень будет давить на него. Я думаю, что после вручения Томоса, которое произойдет 6 января на Фанаре, я спрошу у него, какая именно конкретно ему нужна поддержка.

- Также я хотел узнать, сколько людей поддерживает вашу церковь и сколько готовы присоединиться к вам. Мы также могли бы предоставить гранты для украинских организаций, которые поддерживают религиозную свободу в Украине.

- Сейчас новую церковь поддерживают приблизительно 50% населения Украины. И это как бы первый шаг на этом пути. У нас сейчас есть приблизительно 7 тысяч наших приходов в Украине. И есть такая тенденция, что население воспринимает этот сигнал очень позитивно. Но мы предполагаем, что больше переходов уже будет после получения Томоса и признания Украинской церкви другими Поместными православными церквями. Сейчас есть много парафий, архиереев, которые ждут, когда мы получим Томос. Когда президент будет в Киеве, то мы сможем обговорить все возможное. Чтобы Украина была и духовно сильная и духовно целостная.

- Вы хотите сказать, что митрополит Онуфрий агент Путина?

- Со стороны митрополита Онуфрия нет никаких плохих заявлений. Но мы должны понимать, что митрополит Онуфрий не имеет независимости. Он полностью зависимый от Москвы и делает то, что ему говорит Москва. Например, митрополит Онуфрий есть первым членом священного синода РПЦ. Он постоянно ездит в Москву и УПЦ МП полностью зависима от Москвы. Говорят он телом украинец, а душой русский.

- Новая церковь вне политики, но будете ли вы поддерживать армию, для освобождения оккупированного Крыма и Донбасса?

- Я верю, что мы сумеем вернуть Донбасс и Крым. И война, которая длится в Украине, должна окончиться. Потому что на нашей стороне бог. У нас сейчас есть в армии приблизительно 300 капелланов, которые работают среди военных, помогают им духовно. Я даже в скором времени планирую поездку на Донбасс и там пообщаться с военными, благословить, поддержать их. Если Украина станет сильным государством и мы сумеем объединить православие в Украине в единую православную церковь, то я думаю те, которые там (Крым) увидят, что делается с боку России, то они сами захотят вернуться в Украину.

- Мы обеспокоены тем, что новая церковь может быть использована в грядущих выборах как инструмент Порошенко.

- Мы стоим на позиции того, что церковь должна быть отделена от государства и никакой государственной церкви не должно быть, и эту церковь не должны использовать в политических целях.

- Да, новая церковь должна быть независимой. Но первые шаги на пути ее создания сделала администрация Порошенко. И да, мы видим что Порошенко принял большое участие в Соборе и объединении церкви.

- Без поддержки государства мы бы не объединились. Но с этого времени церковь должна быть независимой. Мы будет делать то, что от нас зависит как от церкви. Мы видим на этом посту только президента Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в Украине. Потому что если придет какой-то пророссийский политик, то это будет большой проблемой для будущего Украины.

- Я знаю, что вы общались с Помпео (госсекретарь США, - ред.). Вы ощутили поддержку США?

- Я ощутил поддержку США, думаю в будущем мы с ними и дальше будем общаться, чтобы украинская церковь имела поддержку.

- Украина не самая толерантная страна, особенно относительно ЛГБТ сообщества. Какие вы будете проводить реформы?

- Я за то, чтобы мы начали реформы в церкви. Чтобы не было этого консерватизма, чтобы мы отходили от этой русской традиции, чтобы церковь была открытой, чтобы церковь была духовным поводырем украинского народа. Потому что мы движемся в сторону Европы и поэтому мы должны отходить от той русской консервативной традиции. Церковь должна быть более открытой. Потому что русское православие настолько консервативно, то есть оно далекое от людей. А моя позиция в том, что мы должны быть с людьми. Мы должны понимать их проблемы. Вопрос ЛГБТ сложный, который не должны поднимать в начале нашего пути. Потому что вы знаете, как украинское общество воспринимает этот вопрос. Поэтому сейчас как бы надо работать над этим. Это долгий путь, мы будем общаться, и искать ответы на сложные вопросы.

Ранее пранкеры сосватали губернатора Калифорнии на работу в Украину.

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