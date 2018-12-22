Российские пранкеры позвонили главе ПЦУ Епифанию от имени евродепутата

Глава ПЦУ митрополит Епифаний / УНИАН

Российские пранкеры позвонили предстоятелю созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию от имени евродепутата, председателя Комитета иностранных дел Европарламента Дэвида Макалистера.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook.

"В течение прошлых дней блаженнейший митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону. Воспользовавшись этим российские спецслужбы через так называемых пранкеров (...) 21 декабря 2018 был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского парламента. Постепенно во время разговора начали ставиться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалов" и т.д.", - заявили в ПЦУ.

Отмечается, что Епифаний высказал "те же мысли, что и во всех публичных выступлениях".

"Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе. В течение разговора у Митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его", - отметили в пресс-службе ПЦУ.

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томаса об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.