Порошенко анонсировал масштабные антироссийские санкции

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко анонсировал санкции против депутатов Госдумы РФ от Единой России и ЛДПР, а также против компаний, сотрудничающих с вооруженными силами РФ.

"Мы должны продемонстрировать миру решительность украинских действий", - приводит слова Порошенко УНИАН.

Ограничения будут введены в связи с проведением "выборов" на Донбассе и с инцидентом в Керченском проливе - против "тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы".

25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).

Позже первый вице-премьер России Антон Силуанов заявил, что Москва и дальше будет отвечать расширением ограничительных мер в отношении Киева за "антироссийскую риторику".