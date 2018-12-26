В России пригрозили Украине новыми санкциями

Кремль

Москва и дальше будет отвечать расширением ограничительных мер в отношении Киева за "антироссийскую риторику".

Об этом заявил первый вице-премьер России Антон Силуанов в эфире телеканала Россия 1.

"Не мы приняли санкционную риторику, но не отвечать тоже мы не можем. Последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ: попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи - все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", - заявил Силуанов.

По его словам, антиукраинские санкции России предусматривают запрет на расчеты, заморозку банковских счетов и активов на территории РФ.

25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).