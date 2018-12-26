Тимошенко против всех. Украинские социологи сделали модель второго тура президентских выборов-2019

Избирательная урна. Иллюстративное фото / rudenko.kiev.ua

Сотрудники социологической группы "Рейтинг" провели детальное моделирование выборов президента Украины-2019.

По данным социологов, опрос тех украинцев, которые собираются голосовать в первом туре, дал такие результаты: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко лидирует вместе с нынешним президентом Петром Порошенко и экс-соглавой "Оппоблока" Юрием Бойко.

От этой троицы незначительно отстают лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и шоумен Владимир Зеленский.

Кроме того, Юлия Тимошенко во втором туре (при условии попадания туда вместе с Порошенко) лидирует во всех без исключения регионах Украины. В случае же, если во второй тур с ней выйдет Бойко, то Тимошенко уступит ему в Донбассе и Харьковщине.

В случае, если во второй тур попадет Гриценко, то Тимошенко уступит ему во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Зеленский опережает Тимошенко во втором туре в большинстве регионов Востока и Юга, уступая в большинстве областей Запада и Центра Украины.

Напомним, предыдущий опрос украинцев свидетельствовал о том, что Петр Порошенко сойдется на выборах в схватке с Владимиром Зеленским.