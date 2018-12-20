Поддержка Тимошенко достигла 27% в отдельных регионах - опрос '' Рейтинга"

Юлия Тимошенко на форуме "Новая социальная доктрина" / Батькивщина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки.

Она уверенно побеждает почти во всех регионах, в ряде областей ее поддерживает более четверти избирателей. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы Рейтинг.

Так, например, на Черниговщине отдать свой голос за лидера "Батькивщины" готовы 26,8% граждан, которые уже определились и придут на участки. В Киевской области - 26,4%, в Полтавской - 25,3%, в Кировоградской - 24,1%, в Винницкой - 23,8%.

В отдельных регионах Тимошенко опережает нынешнего своих главных конкурентов в три раза (Черниговская область). В те же три раза выросло количество избирателей, которые считают, что следующим президентом станет Тимошенко.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью приняли участие по 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.