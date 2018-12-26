Муженко озвучил итого военного положения

26 декабря 2018, 21:25

В Генштабе полагают, что ВСУ готовы к внешней агрессии.

Муженко
Муженко считает, что военное положение позволило реализовать много планов и мероприятий / УНИАН

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко заявил, что по итогам военного положения украинские военнослужащие готовы в случае внезапной Российской агрессии способны в кратчайшие сроки нарастить численный состав боевых подразделений.

"Первое — Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе, ВСУ готовы, в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва", - написал военачальник в Facebook.

По словам Муженко, в ходе срочных сборов возобновили и улучшили свои знания свыше 30 тысяч резервистов. Были проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими сил обороны страны.

Начальник Генштаба добавил, что важное значение имело проведение учебных и организационных мероприятий по обороне страны, для которых были созданы условия открытой агрессии.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщил, что не попросил Верховную Раду продлить в Украине военное положение из-за будущих президентских выборов.

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ВСУ Генштаб военное положение результат Виктор Муженко
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