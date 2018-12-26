"Бл*дский цирк Пети-победуна": соцсети отреагировали на окончание военного положения в Украине

26 декабря 2018, 14:59

Пользователи недоумевают, что же все-таки дало введение военного положения в Украине.

порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

В Украине истек срок введенного 26 ноября в 10 областях страны военного положения. Президент Петр Порошенко заявил, что не намерен просить о его продлении.

"Это мое принципиальное решение, оно обсновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", - сказал он на заседании СНБО.

В связи со столкновением российских и украинских кораблей СНБО и Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП было введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Пользователи соцсетей активно комментируют новость, недоумевая, что же все-таки дало введение военного положения в Украине.

"ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОКОНЧЕНО!!!А зачем Петя вводил? Шо он, как главнокомандующий, добился за время военного положения?" - пишет в Facebook Игорь Гонимар.

"Военное положение торжественно завершить. Личному составу оправиться и перекурить. Боцманам и старшинам приготовиться к исполнению команды "К вину", - написал Тарас Клименко в Facebook.

"Военное положение" закончилось. Враг на войну так и не явился", - написала Людмила Романовская в Facebook.

"Так, а где там брифинг Порошенко о том, как благодаря военному положению Путин не напал?" - пишет в Facebook Дмитрий Корнейчук.

"Пережил военное положение, а какие у вас достижения за день?" - пишет Хидэо Кадзимиров в Twitter.

"Военное положение всё. Клоуны на марше", - пишет в Twitter Salvar Tontos‏.

"Военное положение объявляется законченным. А за его ширмой тихо раздерибанили гигантское Юзовское месторождение газа. То самое, которое Янукович отдал в разработку мировой компании Shell, а при Порошенко втихаря спилили фирме-прокладке с уставным фондом 1 тысяча евро и учредительными документами, впопыхах составленными специально под эту аферу. Дерибан во время военного положения не прекращался ни на секунду", - пишет в Facebook Сергей Лещенко.

В комментариях пользователи пишут:

Все, мы всех победили?!

И зачем был этот цирк?Или если нардепам нужно в отпуск,то тысячи российских танков уже и не так страшно нападают?

А Петя мог провести теракт и продлить военное положение и отменить выборы. Но видно за океаном ему сказали Хватит.

Стало быть, новая пэрэмога -- Россию опять победили))) Президент лично.

Соль,спички и бутылочку Советского полусладкого шампанского плиз...

Бл*дский цирк Пети-победуна

Праздник будет?

Под шумок, провели выборы в регионах. Но учитывая военное положение исключили юговосток из голосования. Прекрасно.... на местах расставили своих. И не дали права голоса нам. Так же проводили голосование за пороха. Хитрожопые.

Корпоративчик по случаю окончания ВП предствители БПП организуют?

Заживём теперь

Кстати, можно и парад победы замутить))) Главное,чтобы Петя спьяну с трибуны не упал, пусть его Маринка сзади за ремешок мятых брюк придерживает))

Чего, ничего не придумал? Не верю он еще себя.покажет(

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Украина Петр Порошенко военное положение
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