Украина ликвидировала все избирательные участки в России

В России нет украинских избирательных участков / ТСН

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять избирательных участков, которые находились на территории Российской Федерации.

С инициативой выступило Министерство иностранных дел Украины, а соответствующие изменения утверждены постановлением ЦИК №274 от 27 декабря 2018 года.

Отмечается, что ликвидированы избирательные участки в посольстве в Москве, в генконсульстве в Санкт-Петербурге и в консульстве в Екатеринбурге.

Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Напомним, в Украине 31 декабря официально стартовала избирательная кампания накануне выборов президента, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

Как ранее сообщалось, первым в ЦИК подал документы для регистрации кандидата на выборы президента Украины самовыдвиженец Игорь Шевченко.