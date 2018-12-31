Выборы-2019 решат главный вопрос Украины

Выборы-2019 будут решать вопрос о мире

Сегодня стартует избирательная кампания. Впервые пожелания в связи с ней совпадают с пожеланиями на Новый год. Люди снова задаются вопросом "Кому верить?" Никому. Верить в этих вопросах вообще не нужно, нужно думать. Желательно ежедневно. А ещё лучше при каждом столкновении с политическими событиями и новостями о них. У интеллигентов потому и семь пятниц на неделе и вечное недовольство всем и вся, включая себя самих, что они постоянно задумываются. И мало что принимают на веру.

Но, что хотеть от широкой публики, если перебравшиеся из ВК и Одноклассников в ФБ пользователи условно антинационалистических взглядов даже оценку интервью кандидатов в президенты перепоручают видеоблоггерам?

Читайте такжеУ Порошенко остался только один козырь для победы на выборахТупость, а чаще просто интеллектуальная лень - вот главный бич нашего общества. И те, кто вчера смеялся над эмоциональной наивностью "людей в кастрюльках", сегодня с ещё большей наивностью вопреки фактам и здравому смыслу кричат: "А я ему все равно верю", имея дело с мелкими шулерами, научившимися красиво говорить. Причём, говорить не что-то умное и новое, а просто то, что условный "разговаривающий с телевизором Беляков" хочет услышать.

Радует только то, что суровая жизнь показывает, что в большой мировой политике Беляковых нет, и рассказы об "ихтамнет" и "Сенцове-террористе" не спасают от участи отверженного державой, на которую имярек уповал.

Человек, думающий по определению, не может не понимать, что нет хороших и плохих политиков. Есть те, кто может реализовать его ожидания, и те, кто нет. Причём не просто сказать на словах, что "за", а иметь инструментарий воплотить.

Глупо надеяться, что с Россией договорится тот, с кем в Кремле не хотят разговаривать. Ещё глупее рассчитывать, что эти договорённости к чему-то приведут, если договаривающийся сам или в союзе с другим политиком не добьётся одобрения плана Соединенными Штатами, без кивка которых здесь все равно ничего не поедет. Это самый общий и простой пример.

Читайте такжеПрезидентские выборы отменять не будут, все гораздо циничнееПредстоящие выборы - не селекция жениха или невесты. Хотя обилие среди самых ярых защитников некоторых молодых дарований неустроенных женщин бальзаковского возраста заставляет вспомнить о недооцененности этого фактора нашими социологами.

Выборы-2019 будут решать вопрос о мире. Или Москва увидит конструкцию, позволяющую без потери лица уйти с Донбасса в течение года-полутора, или мы получим ещё более масштабный конфликт со страшными последствиями. Времени ждать ещё пять лет у Кремля нет. И у нас нет. Компромисс не решит большей части проблем нашей страны: от развала системы здравоохранения до коррупции. Но без него и страны может не стать. Об этом точно стоит задумываться, выбирая по Дарвину, не самых красивых или говорливых, а самых адаптированных к нынешним вызовам.