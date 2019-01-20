"Тупо вымывают деньги": Беглый боевик рассказал, как россияне и террористы хозяйничают на Донбассе

Евгений Тиснянский / "Миротворец"

Известный боевик из группировки "ДНР", бывший "руководитель разведки" Евгений Тинянский (которому пришлось спасаться бегством в аннексированный Крым после убийства Александра Захарченко), признал, что людям на Донбассе до начала боевых действия жилось гораздо лучше.

Соответствующее сообщение он написал на собственном канале в мессенджере Telegram. "Огромные средства вкладывались в модернизацию средств производства. Заводы могли беспроблемно работать минимум пару десятилетий. Работать и приносить пользу обществу", — пишет боевик о довоенных временах, приводя в пример Алчевский металлургический комбинат (Луганщина) и "Донецк-Сталь" (Донетчина).

"Что мы видим сейчас, когда заводы под управлением ВТС [фирмы "Внешторгсервис", осуществляющей "внешнее управление" промышленными объектами после т.н. "национализации" промышленности в ОРДЛО 1 марта 2017 года - "Главред"]? Аварии, нарушение технологии, оголтелая эксплуатация ресурса без вложений и тупое вымывание денег из региона. Они-то не собственники, а просто "внешнее управление"", — резюмировал Тинянский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" два завода вырезали на металлолом. Позднее в Сети появилась подборка разрушенных боевиками предприятий в городе Горловка, что на Донетчине.