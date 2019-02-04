Украина вознамерилась купить у Франции пару десятков кораблей

Катер морской охраны / УНИАН

Госпогранслужба Украины при содействии МВД ведет переговоры с французскими партнерами о закупке 22 патрульных кораблей.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью Пятому каналу.

"В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную защиту", - сказал Цигикал.

Глава ГПС также сообщил, что Украина возвела пять наблюдательных башен на побережье Азовского моря.

"Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы", - отметил он.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.