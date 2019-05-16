"Будет царем": сын Януковича посетил Донбасс – соцсети

Виктор и Александр Януковичи / forbes.ua

На территорию оккупированного Донбасса тайно приезжал сын беглого президента Виктора Януковича Александр.

Он посетил Донецк вместе с беглым экс-главой СБУ Александром Якименко, сообщил блогер "Фашик Донецкий" в Twitter.

"Приезжал Саша стоматолог в Донецк, был в конце прошлой недели с экс-председателем СБУ Якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия)", - написал он.

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По его словам, "Янукович будет тут теперь царем, так как столица РФ готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".

Отметим, что информацию о посещении оккупированного Донбасса Александром Януковичем подтверждают ресурсы "ДНР".

"Тут укроСМИ с пеной у рта доказывают, якобы на днях Саша "Стоматолог" (так называют сына Януковича. – Ред.) к нам приезжал. Вроде нелепица, но проверили: да, был. Причем, с одобрения двух наших министерств", – пишет Telegram-канал Народная Правда – Донбасс.

Как подчеркивает Telegram-канал Донецкий Абориген, в Донецке находится экс-нардеп Ефим Звягильский, также с "официальным визитом" в "ДНР" побывал беглый министр доходов и сборов Александр Клименко.

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Напомним, ранее Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах и рассказал о "нелегких" задачах, которые встанут перед новым главой государства.