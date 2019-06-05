В полиции рассказали шокирующие подробности смертельного ранения 5-летнего мальчика

Кирилл Тлявов / Фото: Facebook/Татьяна Тлявова

5-летнему Кириллу Тлявову, получившему смертельное ранение в результате пьяной стрельбы полицейских в Переяславе-Хмельницком Киевской области, не проводили рентген-диагностику в больнице в течение 6 часов.

Такую информацию озвучил глава Национальной полиции Сергей Князев во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он подчеркнул, что 31 мая в 16:55 в полицию поступило сообщение из больницы о доставке травмированного ребенка. Полицейские прибыли в больницу и допросили медиков. По предварительным данным было установлено, что мальчик упал и получил травму, точные обстоятельства никто не мог сказать.

Читайте также"Попытка сокрытия убийства": в ГБР рассказали о расследовании смертельного ранения копами ребенкаПосле этого место предполагаемого падения сотрудники полиции осмотрели и составили протокол.

Князев подчеркнул, что лишь в 22:30 было сделано рентген-исследование.

"В 22:30 был сделан рентген в реанимационном отделении, и в 23:15 рентгенолог сообщил полицейскому, что в голове ребенка находится неизвестный предмет, а также было сообщено, что имеется входное отверстие. При этом, кроме врача, присутствовал исполняющий обязанности районного отдела полиции офицер Медуница, который понял, что речь может идти о пулевом ранении", – добавил он.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

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Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.