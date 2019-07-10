Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать телевизионное пространство

Владимир Зеленский заявил, что не позволит монополизировать Медведчуку ТВ пространство / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля, будучи в Борисполе, заявил, что монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны.

Глава страны, отвечая на вопрос на вопрос о телеканале NewsOne, который недавно намеревался провести телемост с одним из российских каналов, заверил, что не даст Медведчуку монополизировать ТВ пространство, сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Зеленский.

Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет. Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.

Напомним, одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.

Кроме того, националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" на телемост между Украиной и Россией.

Ранее эксперт рассказал, почему Зеленский зря пытается обнулить Медведчука.