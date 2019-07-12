Дальше – больше: эксперт объяснил, почему ЕС снял санкции с Януковича и Ко и чего ждать Украине

12 июля 2019, 10:53

Эксперт выделил две причины произошедшего.

Почему ЕС снял санкции с Януковича и Ко и чего ждать Украине
Почему ЕС снял санкции с Януковича и Ко и чего ждать Украине / "24 Канал"

После того, как суд Евросоюза решил отменить санкции, которые Совет ЕС продолжал в 2016-2018 годах в отношении беглых бывшего президента Виктора Януковича и ряда других беглецов, стоит ожидать новых решений в пользу старой власти.

"Мы увидим еще не одно решение, которое касается представителей политического режима Януковича", – приводит Обозреватель слова лидера общественного движения "Рідна країна" Николая Томенко.

Он выделил две причины произошедшего:

  • первая – отсутствие со стороны украинской Фемиды четких и понятных обвинений в адрес Януковича и его команды;
  • вторая – изменение отношения Евросоюза к Украине в целом.

Что касается первой причины, то Томенко напомнил: генпрокурор Олег Махницкий после Революции Достоинства обвинял Януковича в краже $100 млрд.

Читайте такжеМолодая любовница и возвращение в Украину: астролог рассказал, что ждет Виктора Януковича"Потом появилось уточнение, что это они в общей сложности украли $100 млрд. А на КамАЗах было вывезено $32 млрд... Прошло пять лет. Были всякие квази- и фейковые расследования. Но физических доказательств того, что Янукович украл – кроме заочного суда о том, что он предал Украину – мы не получили", – уточнил он.

Что касается настроения в Европе по отношению к Украине, то эксперт считает, что стало более прохладным и осторожным.

"Европейцы прекрасно понимают, что в Украине произошла смена власти и можно более спокойно реагировать на ситуацию... Очевидно, теперь они среагировали на то, что серьезных и убедительных доказательств украинские правоохранительные органы не нашли. И соответственно, они снимают санкции. Думаю, это не первое и не последнее решение", – спрогнозировал Томенко.

Стоит отметить, что еще в апреле 2019 появилась информация о том, что ЕС снял санкции с девяти представителей окружения беглого экс-президента Виктора Януквовича. В тот раз посол Украины в Бельгии по совместительству Николай Точицкий заверил, что СМИ писали о санкциях, снятых в течение предыдущих лет.

Справка. Виктора и Александра Януковичей, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора и Артема Пшонку и Андрея Клюева в Евросоюзе впервые внесли в санкционный список в 2014 году на основании открытого в Украине уголовного производства в связи с хищением государственных средств и их незаконным перемещением за пределы страны.

В ЕС решили заморозить средства экс-чиновников, а потом неоднократно продлевали ограничительные меры на один год. Бывшие чиновники решили обжаловать санкции в Суде ЕС и сообщили, что Совет Евросоюза не выполнил критерии внесения лиц в санкционный список.

Напомним, в мае 2019 Украина вернула 3 миллиона долларов с кипрских компаний экс-президента.

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович, сбежавший в Российскую Федерацию, вывел со своей страны 34 млн крон (около 3,7 млн долларов) через шведский банк — Swedbank. Экс-президент в 2011 году вывел деньги с литовского счета в банке через офшорную компанию Vega Holding Limited.

Читайте также"Неумолимо рвало на Родину": Янукович воспылал желанием вернуться в УкраинуТакже ранее Главред сообщал, что прокуратура Швейцарии ищет деньги Януковича и провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Traiding S.A. Это сделано в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA старшего сына экс-президента Александра Януковича, который подозревается в отмывании денег.

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