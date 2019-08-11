В Киеве ищут горе-насильника: названы приметы и опубликован фоторобот

В столице разыскивают возможного злоумышленника, которому на вид около 25 лет.
В Киеве правоохранители разыскивают мужчину, которого обоснованно подозревают в двух попытках изнасилования.
Злоумышленник совершил попытки изнасилования 2 июля и 23 числа в Шевченковском и Оболонском районах, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.
Также в полиции назвали приметы возможного злоумышленника и показали его фоторобот.
Приметы подозреваемого:
- На вид 20-25 лет;
- Рост - 185-190 см;
- Худощавый;
- Темноволосый;
- Вытянутое лицо.
Фоторобот подозреваемого
Ранее сообщалось, что в Ровно правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в шести изнасилованиях. В полиции добавили, что маньяк нападал на женщин, начиная с 2013-го.