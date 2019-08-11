В Киеве ищут горе-насильника: названы приметы и опубликован фоторобот

В Киеве копы ищут мужчину, подозреваемого в попытках изнасилования / facebook.com/MVS

В Киеве правоохранители разыскивают мужчину, которого обоснованно подозревают в двух попытках изнасилования.

Злоумышленник совершил попытки изнасилования 2 июля и 23 числа в Шевченковском и Оболонском районах, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

Также в полиции назвали приметы возможного злоумышленника и показали его фоторобот.

Приметы подозреваемого:

На вид 20-25 лет;

Рост - 185-190 см;

Худощавый;

Темноволосый;

Вытянутое лицо.

Фоторобот подозреваемого

В Киеве копы ищут мужчину, подозреваемого в попытках изнасилования / kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Ровно правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в шести изнасилованиях. В полиции добавили, что маньяк нападал на женщин, начиная с 2013-го.