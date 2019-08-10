Нападения с изнасилованиями: в Украине поймали серийного маньяка

10 августа 2019, 21:56

Жертвами изнасилований становились женщины молодого возраста.

наручники
В Украине поймали серийного насильника / фото: timeszp.co

Правоохранители задержали в Ровно задержали преступника, который подозревается в шести изнасилованиях.

Как рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области, маньяк нападал на женщин, начиная с 2013 года.

При этом жертвами изнасилований стали женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения преступления исполнилось 18 лет.

Читайте такжеВ тюрьме умер "пологовский маньяк" ТкачВ полиции подчеркнули, что преступник насиловал женщин на территории гидропарка. В какой-то момент правоохранителям удалось выйти на след преступника. Им оказался 30-летний житель Ровно, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

В понедельник, 10 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось о суде над серийным маньяком, убивавшем женщин в Киеве.

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