"Убил бы больше Оноприенко": начался суд над серийным маньяком, убивавшем женщин в Киеве

Бахтиер Матякубов на скамье подсудимых / crimerussia.com

В Москве судят серийного маньяка из Узбекистана Бахтиера Матякубова, который в 2016 году пожизненное заключение в Украине за убийство женщин в Киеве. После этого убийцу экстрадировали в Россию, где он также обвиняется в убийствах.

По данным следствия, Матякубов убил 11 женщин всего за четыре месяца (предполагается, что жертв могло быть и больше. Говорилось о четырех десятках убитых женщинах в Украине, России и Узбекистане. Но доказать смогли только 11 эпизодов), пишут Факты.

В общей сложности у него за плечами 24 года тюрем. В 2015 году убийца орудовал в Киеве, куда приехал из Москвы.

В районе метро Красный хутор он расправился с 77-летней женщиной, несмотря на то, что ее вечером вышел встречать муж. Маньяка вычислили по мобильному телефону, который убийца забрал у одной из своих жертв, которую убил неподалеку от станции метро Теремки. В лесопарковой зоне он зарезал 47-летнюю женщину, которая выгуливала собаку. Убийство произошло, что называется, средь бела дня. По тропинке через парк редко, но проходили люди. В обоих случаях маньяк изнасиловал уже мертвых женщин. Интересно, что у обеих жертв были сломаны по два ребра.

"Увидел прогуливающуюся в лесочке женщину с собакой, метров двести шел за ней. Потом догнал, когда остался шаг-два — вытащил нож (он был в чехле, закрепленном в рукаве). „Не кусает ваша собака?" — спросил. Она обернулась ко мне: „Нет". И я ударил ее. Сначала — в грудь, к сердцу, вторым ударом — чуть ниже, и разрезал вниз. Немного порезал себе руку. Она упала лицом вверх, оттащил ее от тропинки. Когда снимал серьги — вижу, мужик идет. Снял одну серьгу, повернул ей голову — второй нет. Потом снял кольцо. Слышал, как люди разговаривали неподалеку", - давал показания убийца правоохранителям.

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Позже в районе метро Политехнический институт Матякубов снова напал на женщину. Он дождался, когда в цветочном киоске не будет покупателей, вошел внутрь и начал наносить удары ножом 52-летней продавщице. Истекающая кровью женщина стала просить о пощаде. Неожиданно Матякубов решил не добивать свою жертву. Он забрал ее сумочку, снял с продавщицы золотые украшения и спокойно вышел на улицу.

Камера видеонаблюдения на этот раз зафиксировала момент нападения на продавщицу. У правоохранителей уже был фоторобот маньяка. Начались поиски. Однако к тому времени Матякубов уже уехал в Москву.

Позже следствие установило, что в период с 17 марта по 9 апреля Матякубов жестоко расправился с четырьмя женщинами в Подмосковье.

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Матякубова поймали в Киеве, когда он сидел в кафе и пил пиво. На свое задержание маньяк отреагировал спокойно. "Если бы меня не поймали, я продолжил бы убивать, — сказал он. — Убил бы точно больше, чем ваш Оноприенко".

Как рассказал изданию сотрудник прокуратуры Дмитрий Ткачук, психиатры признали маньяка абсолютно вменяемым.

"Психиатрическая экспертиза точно определила: да, он некро-садист. Но в момент совершения преступлений отдавал себе отчет, в том, что делает.

Он рассказывал, что, когда был маленьким, над ним издевалась родная мать. И вот якобы таким образом, он мстил ей через других женщин", - пояснил Ткачук.

На счету маньяка также и расчленения. В Ташкент в один из дней он убил сразу двух женщин. У одной из жертв он отрезал голову. Все убитые были изнасилованы. После серии убийств в Узбекистане Матякубов приехал в Киев, а потом продолжил убивать женщин в Подмосковье.

Напомним, под Киевом поймали серийного маньяка, который выслеживал жертв в парках.