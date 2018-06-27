Выслеживал жертв в парке. Под Киевом поймали серийного маньяка: видео

В Обухове Киевской области поймали мужчину, напавшего на двух женщин за один вечер.

Преступник выслеживал жертв в парке, где любят гулять местные жители. Первой жертвой оказалась 32-летняя местная жительница, которая оказала активное сопротивление, царапала, кусала вора и в конце концов вырвалась из его рук.

Второй жертве еще нет 18 лет, а девушку спасли люди, которые сбежались на крик. Маньяка поймали ночью, свидетели говорят, что ловили на живца – молодую полицейскую, пишет ТСН.

Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов рассказал: "Затащил женщину 32 лет в кусты, где пытался вступить в половой акт. Но испугавшись звонка телефона, покушение свое не довел до конца. Не прошел и час тоже в безлюдном месте напал на несовершеннолетнюю девочку".

Отмечается, что насильником-неудачником оказался местный житель, который живет с мамой. Про свою охоту он рассказывает охотно: говорит, что первая девушка "по голове настучала", а вторая была слабее.

"Она мне деньги предлагала, чтобы я ее отпустил. А я говорю: не надо, давай хоть переспим", — рассказал мужчина. Сейчас он в изоляторе ожидает избрания меры пресечения. Преступнику грозит до 12 лет за решеткой, однако есть основания считать, что он психически не здоров.

Напомним, ранее журналисты рассказали историю державшего Украину в страхе маньяка.