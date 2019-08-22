Давить на РФ: Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7

Украинское посольство в США просит не возвращать Россию в G8 / Facebook Посольство Украины в США

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки отреагировало на недавние предложения вернуть Россию в G8. В частности, дипломаты просят лидеров стран Группы семи заставить РФ вернуться к конструктивному поведению.

"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно отдаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступаться от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - заявили дипломаты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение России в Большую восьмерку возможно только при условии деоккупации Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление России в клубе G8 без каких-либо условий будет признанием слабости Большой семерки и станет стратегической ошибкой.

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.

Как известно, в состав G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.