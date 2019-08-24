Два взрыва: ученые Европы сделали заявление по ядерному ЧП в России

24 августа 2019, 01:02

Эксперты полагают, что вторая детонации спровоцировала выброс радиации.

Взрыв, Россия, Ачинск, Красноярский край
На Росатоме прогремело два взрыва / Reuters

На военном объекте в Архангельской области РФ во время ядерных испытаний произошло два взрыва, жертвами которых стали пять сотрудников Росатома.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Норвежский сейсмологический центр, к гибели сотрудников привел первый взрыв, а второй стал причиной мощного выброса радиации.

"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации", – сообщила глава центра НОРСАР Анне Стреммен Люкке.

По убеждению ученых, второй взрыв случился на работающей на радиоактивном топливе крылатой ракете. Специалисты зафиксировали оба взрыва, однако о втором еще сообщили и сейсмологи.

Иностранные журналисты делали запрос, однако в Министерстве обороны России его проигнорировали. В свою очередь Минздрав Архангельской области подтвердил наличие цезия-137 в организме врача, который оказывал помощь пострадавшим.

"У одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137", - сказано в сообщении правительства Архангельской области.

Однако российские специалисты убеждены, что радиация попала в организм врача вместе с пищей, а не во время ликвидации последствий ядерного взрыва.

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги.

9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания.   В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва. 

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали.

Тем временем экологическая организация Greenpeace обвиняет российские власти в сокрытии информации о радиоактивном загрязнении в Архангельской области.

К тому же, Украину "накрыло" радиационное облако, образовавшееся в результате взрыва и утечки радиации в РФ.

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Росатом Архангельск ядерный взрыв новости России
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