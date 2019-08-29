Эксперт назвал "плюшки" от Запада для Украины при премьере Гончаруке

Алексей Гончарук - кандидат на должность главы правительства / Фото Facebook Алексей Гончарук

В случае назначения на должность главы Кабмина единственное, чем может озадачиться нынешний заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, это заготовкой для своей карьеры на будущее и заботой о своей репутации. Об этом Главреду заявил директор аналитического центра Третий сектор.

Политолог предполагает, что на Зеленском для Гончарука свет клином не сошелся. Что же касается первых решений нового правительства, то они, по данным эксперта, будут сосредоточены на стратегических для страны вопросах.

"Ключевой вопрос – это разблокирование рынка земли. Также коснутся газа и транспортной системы. По Донбассу решения будут приниматься, вероятнее всего, по политическим мотивам и явно не в Киеве", - убежден Золотарев.

При этом, добавляет Золотарев, кандидатуру Гончарука поддерживают и западные партнеры, что сулит Украине послабления в выплатах внешнего долга и возможные выдачи кредитов для экономики.

Напомним, политолог Александр Доний сомневается, что Гончарук будет самостоятельной фигурой в должности главы правительства.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что Алексей Гончарук вызывает меньше всего опасений в случае его назначения на должность главы Кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский определился с претендентом на пост премьер-министра Украины– он будет предлагать парламенту кандидатуру заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Планируется, что нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года.