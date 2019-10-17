Укрпошта задерет цены: на сколько повысятся тарифы

Укрпошта / УНИАН

АО "Укрпошта" с 1 января будущего года повысит тарифы на отправку посылок на 10% для приоритетны и на 12,5% - для неприоритетных.

Такая информация содержится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Также стало известно, что стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 грамм возрастет с 8 до 9 грн (неприоритетных) и с 10 грн до 11 грн (приоритетных), а также весом с 1 кг до 2 кг – с 32 грн до 36 грн (неприоритетных) и с 40 грн до 44 грн (приоритетных).

Напомним, ранее в Укрпоште пожаловались, что Пенсионный фонд занимается облапошиванием пенсионеров.