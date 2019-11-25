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Глава Минкульта рассказал о функциях омбудсмена по вопросам информации

25 ноября 2019, 08:06

Главной задачей омбудсмена будет отстаивание интересов государства и обращение в суд в случае распространения фейков.

Бородянский
Владимир Бородянский / Лига.нет

Глава Минкультуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который ранее пояснил слова президента Владимира Зеленского о стандартах новостей, прокомментировал инициативу о введении в Украине должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации.

По словам министра, главной функцией омбудсмена будет отстаивание интересов государства и обращение в суд в случае распространения фейков, как это было, к примеру, в случае с "распятым мальчиком".

"Чисто юридически нет пострадавших и поэтому невозможно обратиться в суд. Когда появляется омбудсмен, появляется представитель государства по этим вопросам, и он может обратиться в суд. То есть появляется организация, которая начинает отстаивать национальные интересы Украины", - сказал Бородянский в интервью Украинской правде.

По его словам, важно создавать прецеденты и фиксировать информационную войну против Украины.

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Также, по словам министра, он пока что не знает, в какой суд будет обращаться омбудсмен по вопросам информации.

"Возможно, для этого необходимо будет менять европейское законодательство... Просто я сейчас на такой тонкий лед становлюсь, потому что я юридически не подкован сейчас в этих вопросах, но понимаю, что за дезинформацию против любой страны, особенно в период войны, должна быть надответственность", - отметил Бородянский.

Напомним, ранее глава Минкультуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинским властям нужно перестать использовать историю как инструмент. Кроме того, Бородянский рассказал о своем видении процесса декоммунизации в Украине.

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